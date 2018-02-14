В ОБСЕ считают, что минский процесс приносит результаты

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (26)

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Минский процесс по Донбассу работает и приносит результаты, заявил в среду в столице Белоруссии спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик по итогам заседания контактной группы.

"Позавчера исполнилось три года с (момента – ред.) подписания Комплекса мер по выполнению минских соглашений. С моей точки зрения, минувшие три года его имплементации показали, что, несмотря на определенные сложности, минский процесс работает и приносит результаты. В этом мы могли убедиться и сегодня при обсуждении, в частности, вопросов рабочей группы по безопасности", — сказал Сайдик журналистам.