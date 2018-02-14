Спецпредставитель ОБСЕ призвал отменить блокаду Донбасса

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (26)

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что сторонам конфликта в Донбассе следует проявить политическую волю и отменить запрет на торговлю через линию соприкосновения в Донбассе и введение внешнего управления для предприятий, находящихся под юрисдикцией Киева.

"Хочу напомнить о еще одной годовщине, которая приближается в начале марта – годовщине введения так называемого внешнего управления предприятий под украинской юрисдикцией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и запрет на торговлю через линию соприкосновения", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

По его словам, "эти решения нанесли значительный экономический ущерб всей Украине и населению Донбасса".

"Я обращаюсь ко всем сторонам конфликта с призывом проявить реализм и политическую волю, чтобы отменить эти решения, которые отрицательно влияют на уровень жизни населения", — подчеркнул дипломат.

Сайдик также проинформировал об итогах работы экономической подгруппы по Донбассу, которая продолжила обсуждение возможности возобновления работы "Vоdafone-Украина" на территории самопровозглашенных республик. "Участники группы продолжили обсуждение вопросов водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашения задолженности бывшим сотрудникам "Украинской железной дороги" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также вопросов экологической безопасности, связанных с подтоплением угольных шахт в зоне конфликта", — сказал дипломат.

Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля 2017 года были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.