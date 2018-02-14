Контактная группа по Донбассу подтвердила приверженность прекращению огня

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (26)

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Контактная группа по Донбассу повторно подтвердила приверженность решениям по устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, заявил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

Дипломат отметил, что главной темой прошедших в среду переговоров было обеспечение дальнейшего соблюдения режима прекращения огня, а также обеспечение безопасности гражданского населения и инфраструктуры.

"По предложению рабочей группы по безопасности и посла Эртурула Апакана трехсторонняя контактная группа повторно подтвердила приверженность ранее принятым решениям по всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, а также решение о разведении сил и средств, об отводе тяжелого вооружения по противоминной деятельности и о запрете учений с применением всех видов боевых вооружений вблизи линии соприкосновения", — сказал Сайдик журналистам.