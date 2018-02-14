Россия продолжит диалог с ПАСЕ, заявил Володин

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Россия продолжит диалог с парламентской ассамблеей Совета Европы продолжится, но платить взнос без возможности участвовать в работе ПАСЕ не считает правильным, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы никогда не прекращали диалога, его ведём через разные форматы, и президентский комитет (ПАСЕ) — лишь один из них. Безусловно, будем задействовать весь спектр таких коммуникаций", — заявил Володин журналистам в среду.

"Но так как мы не участвуем в принятии решений, у нас нет такой возможности, мы считаем правильным взнос не платить… Мы можем разговаривать, можем обсуждать, но ведь национальная делегация должна участвовать в принятии решений. Такой возможности нет", — добавил спикер нижней палаты.