В ОБСЕ назвали цель ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что главной целью возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе должно стать воплощение в жизнь Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Главное, когда будет такая миссия ООН, чтобы ее цель была — именно воплощение минских соглашений", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он также заявил о нецелесообразности корректировки минских соглашений по Донбассу из-за обсуждения темы миротворческой миссии. "Слишком рано об этом говорить. Пока есть только предложение РФ, проект резолюции, мы больше ничего не знаем. Есть просто проект", — сказал дипломат.

"Я считаю, что Минские соглашение сильные, устойчивые", — подчеркнул Сайдик.