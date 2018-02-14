В результате инцидента у здания АНБ США пострадали несколько человек

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. В результате инцидента у здания Агентства национальной безопасности (АНБ) США пострадали несколько человек, но не в связи со стрельбой, заявили в ведомстве.

Как отметили в АНБ, около 07.00 по местному времени (15.00 мск) на охраняемую территорию агентства в Форт Миде в штате Мэриленд без разрешения попытался въехать автомобиль. Ведомство подтверждает, что в ходе инцидента "было применено оружие", но не уточняет кем и в какой степени.

"Несколько человек были доставлены в местные больницы, однако предварительные сообщения сейчас не указывают на наличие ранений в результате стрельбы", — говорится в сообщении.

Расследование инцидента ведет ФБР. Местные СМИ ранее сообщали о трех раненых.