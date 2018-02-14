Во Франции против министра, обвиняемого в изнасиловании, подали второй иск

ПАРИЖ, 14 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Иск в злоупотреблении уязвимостью положения подали в отношении министра госслужбы и госбюджета Франции Жеральда Дарманена, сообщает в среду газета Point.

Новый иск связан с якобы имевшими место "просьбами сексуального характера" в обмен на новое жилье. Непристойное предложение истице поступило, по ее словам, в период между 2015 и 2016 годом в городе Туркуэн, мэром которого Дарманен был в 2014-2017 годах.

Ранее сообщалось, что в отношении министра подан иск об изнасиловании. Инцидент с участием будущего министра произошел еще в 2009 году. Бывшая "девушка по вызову" обвиняет Дарманена в изнасиловании, которое якобы произошло, когда она обратилась к молодому функционеру партии "Союз за народное движение" (бывшее название "Республиканцев") за юридической помощью. Расследование по этой жалобе было возобновлено в конце января.

Крупнейшая оппозиционная партия Франции "Республиканцы" потребовала отставки министра. Он сам подал ответный иск по статье о клевете.