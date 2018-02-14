Прокуратуру попросили повлиять на ситуацию с офисом "Вестей" в Киеве

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) просит военную прокуратуру повлиять на ситуацию с захватом офиса медиахолдинга "Вести" в Киеве.

На прошлой неделе редакция "Вестей" заявила об обыске в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускали на работу. АРМА заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения редакции "Вестей", опираясь на соответствующее решение суда. После этого АРМА передало помещения издания управителю. По данным АРМА, неизвестные люди в масках при содействии охраны бизнес-центра "Гулливер", в котором находится редакция "Вестей", ежедневно громят офис издания и блокируют его.

"Национальное агентство просит главную военную прокуратуру… неотложно предпринять все меры, направленные на помощь Национальному агентству в наведении порядка в помещениях", — говорится в обращении, которое в среду опубликовало издание "Украинская правда".

Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее выражал надежду, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.