Следствие требует в суде арестовать мэра Одессы с правом залога на $1,9 млн

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Следствие подало в Соломенский районный суд Киева ходатайство об избрании мэру Одессы Геннадию Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения денежного залога на сумму 50 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов), сообщил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Ранее в среду госпогранслужба Украины задержала в аэропорту Киева Труханова и его заместителя Павла Вугельмана, им было вручено уведомление о том, что они проходят по уголовному делу в статусе подозреваемых.

По данным национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), одесские чиновники являются фигурантами дела о "завладении имущества путем злоупотребления служебным положением", им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. В настоящее время со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога 50 миллионов гривен для одесского городского главы, 30 миллионов (1,1 миллиона долларов) для его заместителя и по 10 миллионов (375 тысяч долларов) всем остальным участникам указанного производства", — сказал Холодницкий журналистам, их общение транслировал телеканал "112 Украина". Холодницкий выразил надежду, что мера пресечения Труханову будет избрана уже в среду, так как следствие уже направило соответствующее ходатайство по нему в суд.

Он сообщил, что всего в рамках дела подозреваемыми являются восемь человек, из них пятеро — служащие одесского городского совета, двое — руководители частных предприятий, по версии следствия, задействованных в схеме незаконного присвоения бюджетных средств, и один государственный оценщик, который осуществлял оценку имущества, проданного по незаконной схеме.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме нанесения ущерба местному бюджету Одессы. Как сообщает НАБУ, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, которое ранее принадлежало государственному заводу тяжелого краностроения "Краян" за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе, однако незаконная операция была пресечена правоохранителями путем наложения ареста на счета предприятия-продавца.