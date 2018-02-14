Около 18 тысяч жителей Ирака погибли в результате деятельности ИГ*

Иракские военные во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов. Архивное фото

Иракские военные во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов. Архивное фото

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 фев — РИА Новости. Восемнадцать тысяч жителей Ирака погибли, еще 36 тысяч получили ранения в результате действий террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), заявил в среду глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

Слова аль-Джаафари прозвучали в ходе конференции, посвященной послевоенному восстановлению экономики Ирака. Форум прошел в Кувейте. Участие в нем приняли представители более чем 70 государств и свыше 1,4 тысячи компаний.

"В Ираке (в результате деятельности ИГ* — ред.) пролилась кровь около 18 тысяч погибших, 36 тысяч получили ранения", — сказал глава МИД Ирака.

*ИГ захватило значительную часть Ирака в 2014 году. О полной победе над террористами группировки правительство страны объявило в декабре 2017 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России