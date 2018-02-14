Конгресс начал расследование в отношении экс-главы секретариата Белого дома

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США начал расследование в отношении экс-главы секретариата Белого дома Роба Портера, который ранее подал в отставку на фоне обвинений в домашнем насилии, сообщает издание Politico со ссылкой на главу комитета Трея Гоуди.

По его словам, комитет начал расследование "прошлым вечером". Гоуди сообщил, что намерен отправить вопросы ФБР и ожидает получить на них ответы.

Ранее британская Daily Mail опубликовала статьи, где цитирует двух бывших жен Портера, которые обвинили его в рукоприкладстве и оскорблениях.

На фоне этого в администрации разгорелся новый скандал, поскольку, как сообщают СМИ, глава аппарата Белого дома Джон Келли, а также директор по коммуникациям Хоуп Хикс знали об обвинениях в адрес Портера задолго до отставки последнего и не предприняли надлежащих мер.

В СМИ также появились слухи, что Келли готов и сам уйти в отставку из-за событий вокруг Портера.