В ДНР считают, что Киев готовится к вооруженной агрессии в Донбассе

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин на переговорах в Минске считает, что Киев готовится к вооруженной агрессии в Донбассе, призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ не допустить эскалации конфликта, сообщила в среду пресс-секретарь Пушилина Виктория Талакина.

По словам Талакиной, особое внимание полпред ДНР акцентировал на усилении позиций украинских силовиков вдоль всей линии соприкосновения. По его словам, разведка ДНР ежедневно фиксирует информацию о колоннах боевой и транспортной техники, перевозящих силовиков, боеприпасы и ГСМ к линии соприкосновения. Кроме того, он заявил об усилении Киевом воздушной разведки позиций и жизненно важных объектов инфраструктуры населенных пунктов республик.

"Приведенные факты, по мнению полпреда, говорят о планируемой украинским командованием вооруженной агрессии. В связи с этим Денис Пушилин обратился к СММ ОБСЕ как представителю мирового сообщества с просьбой призвать официальный Киев вспомнить о взятых на себя обязательствах, согласно минским договоренностям, и не допустить эскалации конфликта", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

По ее словам, переговорщики выразили озабоченность "в связи со значительным ростом применения запрещенных минскими соглашениями вооружений". "По данным СММ ОБСЕ, это количество выросло в десять раз", — сказала пресс-секретарь Пушилина.

Она также заявила, что ополченцы ДНР привержены взятым на себя обязательствам.

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