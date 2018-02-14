Автомобиль армии Израиля подорвался на мине на Западном берегу Иордана

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Семь израильских военных получили легкие ранения в результате подрыва автомобиля на мине на Западном берегу реки Иордан, сообщает армейская пресс-служба.Twitter армии.
Как отмечает Второй израильский телеканал, всего в результате подрыва автомобиля ранения получили семь израильских военных. Двоих на военном вертолете доставили в больницу "Хадаса", еще пятерым была оказана необходимая медицинская помощь на месте.
Israel: Photo, 7 IDF soldiers wounded after army vehicle hits old landmine near the Dead Sea, evacuation of the injured continues pic.twitter.com/jFd07Bgiu7— Yiddish News (@YiddishNews) 14 февраля 2018 г.