В ДНР назвали возможную дату разведения сил в Станице Луганской

ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости. Очередная попытка разведения сил и средств от линии соприкосновения в Станице Луганской может произойти 16 февраля, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь Дениса Пушилина, полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.

"Значительно снизить накал на линии соприкосновения могло бы разведение сил и средств, однако отвести вооружения в Станице Луганской не получается вот уже полтора года. За истекшее время были зафиксированы 16 периодов тишины, которые позволяли осуществить разведение. И только надуманные причины и откровенный саботаж украинской стороны не позволили этого сделать. Очередная попытка развести силы и средства в Станице Луганской, по мнению республик, могла бы произойти 16 февраля. Вот только, учитывая позицию Украины, особенной веры в реализацию этой попытки переговорщики не питают", — написала на своей странице в Facebook Талакина.