Число жертв взрыва в Боливии возросло до четырех человек

МЕХИКО, 14 фев — РИА Новости. До четырех человек увеличилось число погибших при новом взрыве в боливийском городе Оруро, где в минувшую субботу при взрыве газа во время проведения карнавала погибли восемь и был ранен 51 человек.

Ранее сообщалось, что при втором взрыве во вторник погибли два человека, десять получили ранения.

"В настоящий момент у нас есть четверо погибших в результате этой атаки в городе Оруро", — приводит агентство ABI заявление главы медицинской службы города Карлоса Гутьерреса.

По указанию президента Боливии власти начали расследование обстоятельств происшедшего, однако пока информации о причинах второго взрыва нет, хотя есть трое задержанных подозреваемых. Улицы Оруро патрулируют полиция и военные.