Путин выразил соболезнования королеве Дании в связи с кончиной ее супруга

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования королеве Дании Маргрете II в связи с кончиной ее супруга принца Хенрика, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик скончался в среду на 84-м году жизни.

"Ваше величество, примите самые глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга — принца Хенрика", — говорится в телеграмме.

Президент России подчеркнул, что искренне разделяет скорбь королевы. "Желаю вам и всем членам датской королевской семьи мужества и стойкости в этот тяжелый час", — отметил Путин.