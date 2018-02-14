В Палестине хотят расширить формат ближневосточного урегулирования

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Идеи палестинцев перевести ближневосточное урегулирование в многосторонний формат получают поддержку в мире, в настоящее время вопрос расширения формата обсуждается со странами БРИКС, с европейскими, арабскими и мусульманскими государствами, сообщил в интервью РИА Новости советник президента Палестинской национальной администрации по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаат.
Шаат подчеркнул, что Россия, Китай, Индия, Европа играют важную роль в управлении мировыми процессами, и все они готовы к обсуждению нового формата.
"Сегодня Россия является настоящим партнером, по-настоящему важной страной в управлении мировыми процессами. Но таким же важным является и Китай, и Индия, и Европа. И все они готовы, между прочим. Они еще не договорились между собой о формате, о том, будет ли это 5+1 или 5+4, или, может быть, 5+5, или большой конгресс, или формат будет смешанным. Может быть, мы можем начать с большого конгресса, а потом перейти к работе в меньших группах" — рассказал советник палестинского президента.
Шаат добавил, что палестинцы не будут выступать против присоединения США к новому формату ближневосточного урегулирования, однако не станут возвращаться к ситуации полного контроля американцами мирного процесса.
"Мы не возражаем, если Америка будет одной из (стран-участниц), однако мы не возвращаемся к господину (президенту США Дональду) Трампу, не возвращаемся к ситуации, когда исключительно Америка управляет этим мирным процессом в угоду Израилю", — подчеркнул он.
В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива, проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть и исторический центр города. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.
После этого Палестина заявила, что отказывается от единоличного американского посредничества в диалоге с Израилем и сотрудничества с готовящимися инициативами президента США Дональда Трампа.