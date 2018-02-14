В Палестине хотят расширить формат ближневосточного урегулирования

Советник президента Палестины по международным Советник президента Палестины по международным вопросам Набиль Шаат на пресс-крнференци в ММПЦ МИА Россия сегодня. Архивное фотоНабиль Шаат на пресс-крнференци в ММПЦ МИА Россия сегодня, 19 декабря 2017

Советник президента Палестины по международным Советник президента Палестины по международным вопросам Набиль Шаат на пресс-крнференци в ММПЦ МИА Россия сегодня. Архивное фотоНабиль Шаат на пресс-крнференци в ММПЦ МИА Россия сегодня, 19 декабря 2017

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Идеи палестинцев перевести ближневосточное урегулирование в многосторонний формат получают поддержку в мире, в настоящее время вопрос расширения формата обсуждается со странами БРИКС, с европейскими, арабскими и мусульманскими государствами, сообщил в интервью РИА Новости советник президента Палестинской национальной администрации по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаат.

"Мы ведем переговоры с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также со странами БРИКС… Мы начали переговоры с Европой, Россией, Китаем, Индией и ЮАР. Помимо БРИКС мы встречались с японцами и корейцами. Мы встречались с арабскими и мусульманскими странами и, конечно, с Европой", — рассказал Шаат, отвечая на вопрос, какие страны могут стать посредниками в палестино-израильском мирном процессе и обсуждается ли этот вопрос с такими странами.

Шаат подчеркнул, что Россия, Китай, Индия, Европа играют важную роль в управлении мировыми процессами, и все они готовы к обсуждению нового формата.

"Сегодня Россия является настоящим партнером, по-настоящему важной страной в управлении мировыми процессами. Но таким же важным является и Китай, и Индия, и Европа. И все они готовы, между прочим. Они еще не договорились между собой о формате, о том, будет ли это 5+1 или 5+4, или, может быть, 5+5, или большой конгресс, или формат будет смешанным. Может быть, мы можем начать с большого конгресса, а потом перейти к работе в меньших группах" — рассказал советник палестинского президента.

Шаат добавил, что палестинцы не будут выступать против присоединения США к новому формату ближневосточного урегулирования, однако не станут возвращаться к ситуации полного контроля американцами мирного процесса.

"Мы не возражаем, если Америка будет одной из (стран-участниц), однако мы не возвращаемся к господину (президенту США Дональду) Трампу, не возвращаемся к ситуации, когда исключительно Америка управляет этим мирным процессом в угоду Израилю", — подчеркнул он.

Советник палестинского президента также заявил, что основой нового формата ближневосточного урегулирования должна стать ООН. "Мы хотим, чтобы ООН стала базой. Когда будет достигнуто соглашение по этому вопросу, мы обратимся в Совет Безопасности с целью создать резолюцию", — заключил Шаат.

В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива, проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть и исторический центр города. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

После этого Палестина заявила, что отказывается от единоличного американского посредничества в диалоге с Израилем и сотрудничества с готовящимися инициативами президента США Дональда Трампа.