Президент ЮАР отказался уйти в отставку

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент ЮАР Джейкоб Зума, отставки которого требует правящая в стране партия "Африканский национальный конгресс" (ANC), отказался добровольно покидать свой пост.

Ранее сообщалось, что в понедельник ANC решила дать президенту Зуме 48 часов, чтобы уйти в отставку. Не получив ответа от президента, в партии объявили, что в четверг проведут в парламенте голосование по вотуму недоверия Зуме и попытаются избрать его преемником нынешнего вице-президента ЮАР Сирила Рамафосу.

"Нет, я не ухожу в отставку", — заявил президент во время выступления в эфире телеканала SABC. При этом он подтвердил, что подчинится решению парламента.

Зума заявил, что не согласен с решением руководства ANC и считает его нечестным. По его словам, он был не против отставки, и разногласия касались лишь ее сроков. Президент объяснил, что хотел уйти в июне после саммитов БРИКС и Африканского союза, на которых он планировал представить Рамафосу "будущим коллегам".

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти очередные выборы главы государства.