МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Палестина рассматривает вариант отказа от самоуправления и возвращения под контроль Израиля, если процесс переговоров по ближневосточному урегулированию зайдет в тупик, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаат.
"Это будет окончательное решение, если не будет никаких просветов в этом отношении — тогда мы подойдем к такому решению", — сказал Шаат. По его словам, палестинцы не отказываются от переговоров, однако настаивают, чтобы переговоры были переведены в многосторонний формат, в частности с участием России.
"Призываем к тому, чтобы этот процесс был многосторонним, чтобы Соединенные Штаты не манипулировали этими процессами и Россия была основным и главным участником", — подчеркнул советник. Он отметил, что Россия является важным международным игроком и партнером для Палестины, с которым страна всегда поддерживала хорошие отношения.
После этого Палестина заявила, что отказывается от единоличного американского посредничества в диалоге с Израилем и сотрудничества с готовящимися инициативами президента США Дональда Трампа.