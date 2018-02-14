МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Палестина рассматривает вариант отказа от самоуправления и возвращения под контроль Израиля, если процесс переговоров по ближневосточному урегулированию зайдет в тупик, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаат.

В соответствии с действующими договоренностями, основная часть палестинского населения Западного берега реки Иордан живет в так называемых зонах А и B, где за обеспечение всех гражданских услуг отвечает Палестинская национальная администрация (ПНА). Ранее Шаат заявлял, что Палестина может решиться на роспуск существующих органов самоуправления. По словам советника, существование автономии может быть "выгодно" Израилю, поскольку палестинская администрация вынуждена оплачивать расходы на гражданские услуги, в то время как Израиль продолжает контролировать территорию ПНА.

"Это будет окончательное решение, если не будет никаких просветов в этом отношении — тогда мы подойдем к такому решению", — сказал Шаат. По его словам, палестинцы не отказываются от переговоров, однако настаивают, чтобы переговоры были переведены в многосторонний формат, в частности с участием России.

"Призываем к тому, чтобы этот процесс был многосторонним, чтобы Соединенные Штаты не манипулировали этими процессами и Россия была основным и главным участником", — подчеркнул советник. Он отметил, что Россия является важным международным игроком и партнером для Палестины, с которым страна всегда поддерживала хорошие отношения.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива, проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть и исторический центр города. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

После этого Палестина заявила, что отказывается от единоличного американского посредничества в диалоге с Израилем и сотрудничества с готовящимися инициативами президента США Дональда Трампа.