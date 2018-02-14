Глава Минобороны Белоруссии констатировал расширение восточного фланга НАТО

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков констатировал расширение восточного фланга НАТО "под шумок" российско-белорусских учений "Запад-2017".

Равков напомнил, что учения "Запад" проводятся раз в два года поочередно на территории России и Белоруссии, являются плановыми и ничего в них "страшного нет". "Понятно, что идет развертывание НАТО, идет конфронтация Запада с Россией, и, в первую очередь, НАТО с Россией", — сказал он в среду журналистам.

Под "шумок" учений, по словам министра, идет освоение воздушного пространства, под эгидой США проводятся операции НАТО по расширению передового присутствия альянса в Восточной Европе.

"Эта группировка постоянно готова выполнять задачи. Для того, чтобы нарастить эту группировку, апробированы все способы передислокации — морским путем, воздушным путем, железнодорожным путем, по дорогам… То есть под прикрытием этой шумихи информационной (вокруг учений "Запад-2017" — ред.) … и в нарушение основополагающего акта, который был заключен еще в 1997 году Россией и НАТО, они расширили свой восточный фланг альянса. И у наших границ (белорусских – ред.) со всех сторон, кроме пока Украины и России…. уже НАТО сидит, стоит, имеет группировки войск для выполнения задач", — констатировал глава министерства обороны.

В январе 2017 года США официально переименовали программу военной помощи европейским союзникам в "Европейскую инициативу сдерживания". Программа предполагает развертывание в странах Европы у границ России от трех до пяти тысяч военнослужащих НАТО с техникой и оборудованием. Российская сторона ранее заявляла, что действия США в военной сфере на территории европейских стран ухудшают ситуацию в области безопасности в Европе, создают риски в этой сфере.

Учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии и России. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.