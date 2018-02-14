Юнкер предложил избирать главу Еврокомиссии всеобщим голосованием

БРЮССЕЛЬ, 14 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду высказался за переход к избранию главы исполнительной власти Евросоюза путем всеобщего голосования.

"Председатель Еврокомиссии или же председатель Совета мог бы избираться всеобщим голосованием. Но до окончания моего мандата это невыполнимо", — заявил Юнкер, назвав долгосрочной перспективой изменение институционной системы ЕС.

Сейчас председателя Еврокомиссии избирают главы государств и правительств стран-членов ЕС, а затем его утверждает Европарламент.

Глава исполнительной коллегии ЕС ранее выступил за слияние постов председателей Евросовета и Еврокомиссии, но исключил эту возможность во время его мандата и мандата нынешнего главы Евросовета Дональда Туска.

По мнению Юнкера, "европейский пейзаж был бы более читаемым и более понятным, если бы европейским кораблем управлял один капитан".