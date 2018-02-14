Власти Македонии продают "скандальный" Mercedes, приобретенный за госсчет

БЕЛГРАД, 14 фев — РИА Новости. Правительство Македонии приняло решение продать на аукционе бронированный Mercedes-Benz S600, приобретенный за счет госбюджета во времена экс-премьера страны Николы Груевского предположительно для его личных нужд.

Как говорится в сообщении на сайте правительства страны, автомобиль будет выставлен на продажу через специализированный портал https://e-aukcii.finance.gov.mk/ по стартовой цене в 14 миллионов 372 тысячи 208 денари, что эквивалентно 230 тысячам евро.

Из-за предполагаемых нарушений при приобретении этого автомобиля, который в 2012 году обошелся государственному бюджету почти в 573 тысячи евро, на бывшего главу кабинета министров страны Николу Груевского и бывшего министра внутренних дел Гордану Янкуловску заведено дело о злоупотреблении служебным положением. Случай в данный момент рассматривается в суде.

Обвинение утверждает, что спецавтомобиль покупался через МВД страны по желанию и для удовлетворения личных запросов экс-премьера, а госзакупка была оформлена таким образом, что ее исход был известен заранее.

Общественность узнала о существовании спецавто весной 2015 года, когда македонская оппозиция опубликовала записи прослушанных разговоров высокопоставленных государственных чиновников, в том числе Груевского и Янкуловской, которые обсуждали приобретение Mercedes, и чтобы информация об этом не попала в СМИ.

Скандальности истории добавил тот факт, что Mercedes-Benz S600 с подобными техническими характеристиками и дополнительными опциями, в том числе массажными креслами и встроенными в подголовники видеоэкранами, не использует ни один из лидеров Юго-Восточной Европы. В том числе и из гораздо более экономически развитых государств, чем Македония, где примерно пятая часть населения живет за чертой бедности, а средняя зарплата после вычета налогов составляет примерно 360 евро.

Из бывшей правящей, а сейчас оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ в ответ на критику заявляют, что Mercedes-Benz был приобретен в служебных целях и использовался для транспорта особо важных лиц, посещавших в то время Македонию с официальными визитами — президентов Сербии, Словении, Хорватии, генсека НАТО, премьера Турции и других.

Никола Груевский возглавлял правительство Македонии с 2006 по 2016 годы.