Суд в Киеве отказался вызывать на допрос президента ФРГ по делу Януковича

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева отказался вызвать на допрос президента Германии Франка Штайнмайера по делу против бывшего главы украинского государства Виктора Януковича о государственной измене.

Ранее защита Януковича заявила ходатайство о вызове на допрос в суде Штайнмайера и других европейских политиков, выступавших гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию на Украине в 2014 году.

Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии "Удар", мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014–2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии "Свобода") при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года, Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.

"Что касается вызова свидетеля Штайнмайера… в удовлетворении отказать", — заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко в ходе заседания в среду.

Также суд отказался вызывать для допроса бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, экс-главу МИД Эстонии Урмаса Паэта, экс-руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, главу комитета Европарламента по иностранным дела Элмара Брока, экс-главу МИД Франции Лорана Фабиуса и других европейских политиков. Суд не вызвал на допрос европейских политиков из-за их дипломатической неприкосновенности.

Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство защиты Януковича о допросе экс-премьера Украины Николая Азарова, экс-главы администрации президента Украины Андрея Клюева, экс-главы МВД Виталия Захарченко, экс-главы Службы безопасности Украины Александра Якименко, экс-главы Минобороны Павла Лебедева и ряд других бывших украинских чиновников. Всего суд вызвал на допрос 16 свидетелей защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.