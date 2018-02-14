Организаторы "крупнейшей хакерской атаки" заработали на афере 24 доллара

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Хакеры, взломавшие защиту нескольких тысяч сайтов в США, Канаде и Великобритании, не смогли монетизировать свою аферу, сообщает портал Motherboard.

Злоумышленники распространили вирус, заставляющий зараженные компьютеры добывать криптовалюту Monero. Технически атака под названием Coinhive прошла успешно — майнили тысячи вебсайтов, включая портал канадского правительства. СМИ назвали акцию "крупнейшим взломом в истории", однако хакерам удалось заработать всего 24 доллара.

По мнению эксперта по кибербезопасности Скотта Хельме, программисты могли бы устроить настоящую катастрофу для пользователей, учитывая масштаб взлома. В итоге вместо кражи персональных данных хакеры "получили деньги на недельный проезд в метро", отметил аналитик.

В декабре 2017 года специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили вирус, который добывает криптовалюту Monero, выводя из строя смартфоны. Эксперты также нашли уязвимость, используемую для майнинга, в мессенджере Telegram.