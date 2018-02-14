Организаторы "крупнейшей хакерской атаки" заработали на афере 24 доллара

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Хакеры, взломавшие защиту нескольких тысяч сайтов в США, Канаде и Великобритании, не смогли монетизировать свою аферу, сообщает портал Motherboard.
По мнению эксперта по кибербезопасности Скотта Хельме, программисты могли бы устроить настоящую катастрофу для пользователей, учитывая масштаб взлома. В итоге вместо кражи персональных данных хакеры "получили деньги на недельный проезд в метро", отметил аналитик.
В декабре 2017 года специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили вирус, который добывает криптовалюту Monero, выводя из строя смартфоны. Эксперты также нашли уязвимость, используемую для майнинга, в мессенджере Telegram.