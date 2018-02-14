МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Москва призывает всех воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности вокруг Кипра, заявляет МИД РФ.

Корабли турецкого флота с пятницы блокируют плавучую буровую установку Saipem 12000, которая проводит бурение в ИЭЗ (исключительная экономическая зона) Кипра для итальянской нефтяной компании ENI, и не дают ей проследовать на блок номер 3 ИЭЗ и начать там работу.

До этого итальянская нефтегазовая компания ENI вместе с французской Total проводили бурение на участке номер 6 в ИЭЗ Кипра и 8 февраля подтвердили наличие запасов газа на месторождении "Калипсо 1".

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что Турция продолжает провокации в кипрской ИЭЗ и отметил, что Никосия намерена добиваться прекращения нарушений международного права со стороны Анкары.

"С обеспокоенностью следим за развитием ситуации в исключительной экономической зоне Республики Кипр. Считаем, что заинтересованные стороны должны воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности в восточном Средиземноморье, усложняя и без того существующие противоречия в регионе. Надеемся, что заинтересованные государства будут действовать в соответствии с нормами международного права. Призываем вовлеченные страны искать исключительно мирные средства разрешения своих противоречий", — говорится в сообщении МИД РФ.

"Подобные инциденты еще раз доказывают необходимость скорейшего нахождения развязок в урегулировании кипрской проблемы на основе известных ооновских параметров. Наша позиция остается неизменной: мы выступаем за достижение всеобъемлющего справедливого и жизнеспособного урегулирования на острове на благо всех его жителей. Мы поддержим то решение, которое будет найдено самими киприотами", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.