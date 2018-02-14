При ДТП в лондонском аэропорту Хитроу погиб человек

ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости. Один мужчина погиб, еще один пострадал в среду утром в результате ДТП на территории лондонского аэропорта "Хитроу", говорится в сообщении столичной полиции, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Один мужчина пострадал, у него сломана плечевая кость, его ранение не представляет угрозы для жизни.
"Другой мужчина примерно 40 лет был направлен в больницу на западе Лондона с серьезными травмами. Позже он скончался", — отмечает полиция.
Сообщается, что пока никто не был задержан, полиция ведет расследование. Правоохранители ждут медицинского заключения.
Аэропорт продолжает работу в обычном режиме.