БРЮССЕЛЬ, 14 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что позиция Польши в вопросе приведения национального законодательства в области судебной реформы в соответствие с требованиями Евросоюза эволюционирует положительно.

"Мы находимся в постоянном диалоге с Польшей. Я думаю, что есть хорошие шансы увидеть эволюцию польской позиции в нашу сторону, а наших позиций, но более робким образом, в сторону польской позиции", — сказал он журналистам в Брюсселе.

Ранее Юнкер заявил, что Еврокомиссия не подвергает Польшу санкциям, а лишь вынесла властям страны предупреждение за отход от норм демократии и правового государства.

Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

В декабре 2017 года Еврокомиссия запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект, констатирующий существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. При этом ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша за три месяца решит проблемы с судебной реформой.