Юнкер считает создание общеевропейского избирательного списка нереальным

БРЮССЕЛЬ, 14 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду назвал нереальным создание общеевропейского избирательного списка к выборам в Европарламент в 2019 году.

Очередные выборы в институт представительной власти ЕС намечены на 23-26 мая 2019 года.

"Я плохо пониманию, как можно реализовать эту идею к 2019 году. Остается очень немного времени, чтобы получить одобрение со стороны 27 стран-членов (ЕС — ред.), если только чудесным образом не возникнет консенсус", — сказал он журналистам в Брюсселе.

Ранее в феврале против учреждения общеевропейского избирательного списка проголосовал сам Европарламент.

Бывший еврокомиссар, а ныне парламентарий Данута Хюбнер, подготовившая проект решения ассамблеи, предложила после выхода Великобритании из ЕС выделить 27 депутатских мандатов в так называемый общеевропейский список в дополнение к национальному — на выборах в ЕП.