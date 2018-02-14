В Киеве предложили увеличить срок внедрения закона об образовании

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Кабинет министров Украины в среду одобрил законопроект, которым во исполнение рекомендаций Венецианской комиссии предлагается продлить с 2020 до 2023 года срок внедрения языковой статьи закона об образовании.
По словам министра образования Украины Лилии Гриневич, подготовленный правительством законопроект предусматривает внесение изменений в переходные положения закона об образовании в части переноса срока начала действия положений статьи о языках обучения, в четком соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств. При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации.