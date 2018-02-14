Сайт украинских "Вестей" работает с перебоями из-за хакерской атаки

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Сайт украинского издания "Вести" работает с большими перебоями из-за хакерской атаки, сообщила в среду РИА Новости выпускающий редактор сайта Анастасия Рейн.

На прошлой неделе редакция "Вестей" заявила об обыске в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускали на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения редакции "Вестей". Позже издание сообщало о пожаре в редакции, а Госслужба по ЧС Киева — о применении неизвестного газа. Офис редакции заблокирован, "Вести" работают посредством удаленного доступа. В среду главный редактор "Вестей" Оксана Омельченко сообщила, что журналистам медиахолдинга заблокировали вход на страницу "Вестей" в Facebоok, а на сайт осуществляются мощные кибератаки.

"Сайт работает с большими перебоями из-за DDoS-атаки. Не работает даже админка (административная панель – ред.). Наши системные администраторы периодически "реанимируют" сайт, но буквально через 10 минут он "ложится" снова", — сообщила Рейн.

По ее словам, первая DDoS-атака в среду была осуществлена за несколько минут до начала пресс-конференции руководства "Вестей".

Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее выражал надежду, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.