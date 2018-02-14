Китай активно модернизирует и расширяет военный флот, сообщили в IISS

ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости, Денис Ворошилов. Китай вводит в строй значительное количество современных военных самолетов и кораблей, суммарное водоизмещение построенных за последние четыре года кораблей значительно превосходит аналогичный показатель для современных ВМС Франции, говорится в ежегодном докладе о соотношении оборонных бюджетов стран мира, подготовленном лондонским отделением американского Международного института стратегических исследований (IISS).

"Пекин готовится к 2020 году начать эксплуатацию в передовых эскадрильях малозаметного боевого самолета Chengdu J-20. Если это произойдет, то США могут утратить монополию на применение боевых самолетов-невидимок. Также в этом году в эксплуатацию может быть принята ракета "воздух-воздух" расширенного радиуса действия. Этот вид вооружений будет оснащен радиолокационной системой с фазированной решеткой, что означает для Китая вступление в небольшую группу стран, способных интегрировать такие системы в ракеты класса "воздух-воздух", — говорится в полученном РИА Новости докладе.

Высокие амбиции Китай преследует и на море. С 2000 года в КНР строится больше корветов, фрегатов, эсминцев и подлодок, чем в Японии, Южной Корее и Индии вместе взятых.

"Суммарный тоннаж спущенных на воду в Китае за последние четыре года новых военных кораблей и вспомогательных судов значительно превышает подобный показатель для современных ВМС Франции. Запуск первого крейсера проекта 055 говорит о преодолении еще одного отставания китайских ВМС — в океанской сфере", — отмечается в докладе.

Авторы доклада отмечают, что КНР располагают возможностью развертывать флот вдалеке от границ, и даже в Европе.

"База ВМС (КНР) в Джибути расширит возможности флота", — говорится в документе.