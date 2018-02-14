Рябков обсудил в Тегеране ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в среду в Тегеране с замруководителя администрации президента Ирана Маджидом Тахт-Раванчи, заместителями министра иностранных дел Аббасом Аракчи и Голям Резой Дехкани ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

"В ходе консультаций в центре внимания была текущая ситуация вокруг реализации совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить плотную координацию на данном направлении в целях сохранения СВПД, а также защиты своих национальных интересов в связи с негативной политической динамикой вокруг договоренности", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.