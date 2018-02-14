Посла ФРГ в Турции не допустили на суд над лидером прокурдской партии

Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото

Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото

АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. Посол Германии в Турции Мартин Эрдманн не был допущен турецкими властями на заседание суда по делу сопредседателя прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа в районе Синджан Анкары, говорится в сообщении посольства ФРГ в среду.

"Посол Эрдманн вместе с другими иностранными дипломатами хотел присутствовать на заседании суда по делу Демирташа в Синджане. Но им не разрешили войти в зал суда", — говорится в сообщении посольства ФРГ в Twitter

В ноябре 2016 года турецкие власти арестовали 10 депутатов ПДН, в том числе Демирташа и другого сопредседателя партии Фиген Юксекдаг. Их обвиняют в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Сами депутаты отвергают эти обвинения.