Посла ФРГ в Турции не допустили на суд над лидером прокурдской партии

АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. Посол Германии в Турции Мартин Эрдманн не был допущен турецкими властями на заседание суда по делу сопредседателя прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа в районе Синджан Анкары, говорится в сообщении посольства ФРГ в среду.Twitter.
В ноябре 2016 года турецкие власти арестовали 10 депутатов ПДН, в том числе Демирташа и другого сопредседателя партии Фиген Юксекдаг. Их обвиняют в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Сами депутаты отвергают эти обвинения.