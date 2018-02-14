Мамедъяров рассказал о диалоге Баку-ЕС по договору о партнерстве

БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости, Мария Князева. Следующий раунд переговоров между Азербайджаном и Евросоюзом о новом соглашении о стратегическом партнерстве запланирован на конец первого — начало второго квартала текущего года, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью РИА Новости.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после совета ассоциации ЕС-Азербайджан на прошлой неделе не исключила, что переговоры о новом соглашении о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном могут быть завершены в скором будущем.

"Следующий раунд переговоров запланирован на конец первого квартала или на начало второго квартала 2018 года", — сказал он.

Отвечая на вопрос, каковые наиболее важные элементы соглашения, к закреплению которых стремится Баку, он сказал, что все элементы соглашения одинаково важны. "Мы считаем, что этот документ будет играть важную рамочную роль для всестороннего развития отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном", — отметим Мамедъяров.

Министр добавил, что документ предусматривает перспективы сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.

Совет ЕС в ноябре 2016 года одобрил мандат для Еврокомиссии и Могерини на ведение переговоров от имени ЕС и его стран-членов о всеобъемлющем соглашении с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Документ предусматривает приближение законодательства и процедур в Азербайджане к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС.

Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.

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