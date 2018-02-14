Заместитель мэра Одессы стал подозреваемым по уголовному делу

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман вслед за градоначальником стал подозреваемым по уголовному делу, соответствующий документ чиновнику вручили в киевском аэропорту "Борисполь" по его прилету из Израиля, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы Олег Слободян.

Накануне антикоррупционное бюро сообщило, что три человека задержаны в связи с хищениями из бюджета Одессы (среди задержанных заместитель мэра, фамилия которого не называлась), одним из подозреваемых в рамках этого дела является мэр Одессы Геннадий Труханов. В среду утром пограничная служба сообщила, что мэра Одессы задержали в киевском аэропорту, там же ему вручили подозрение по данному делу.

"В отношении данного гражданина также сегодня пограничники выполнили поручение правоохранительных органа, соответственно, Национального антикоррупционного бюро. Проинформировали инициатора, приехали следователи, вручили ему подозрение", — сказал Слободян украинскому агентству УНИАН, отвечая на вопрос относительно информации о задержании Вугельмана в аэропорту "Борисполь".

Он уточнил, что чиновник прилетел из Израиля.

В то же время в пресс-службе антикоррупционного бюро на вопрос, могут ли они подтвердить информацию о задержании Вугельмана в "Борисполе", отметили, что информация уточняется.

Сотрудники антикоррупционного бюро весной 2017 года проводили в Одессе обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении средств из местного бюджета. По данным антикоррупционного бюро, административное здание в составе имущественного комплекса госпредприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года было продано примерно за 409 тысяч долларов. В августе того же года ему предоставили отдельный адрес и снова продали за 148 тысяч долларов. В декабре 2016 года новый собственник продал здание Одесской мэрии примерно за 6,8 миллиона долларов.