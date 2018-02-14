В Польше не ведут разбирательство по поводу экстрадиции Саакашвили в Грузию

Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018

Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018

ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Польская прокуратура не занимается разбирательством по поводу экстрадиции в Грузию бывшего президента этой станы, экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

Официальный представитель генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик сообщила РИА Новости, что делами об экстрадиции занимается Окружная прокуратура Варшавы.

"Окружная прокуратура Варшавы не ведет такого разбирательства", — сказал Лапчиньский, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится рассмотрение запроса Грузии об экстрадиции Саакашвили.