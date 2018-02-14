В Польше не ведут разбирательство по поводу экстрадиции Саакашвили в Грузию

ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Польская прокуратура не занимается разбирательством по поводу экстрадиции в Грузию бывшего президента этой станы, экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.
Официальный представитель генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик сообщила РИА Новости, что делами об экстрадиции занимается Окружная прокуратура Варшавы.
"Окружная прокуратура Варшавы не ведет такого разбирательства", — сказал Лапчиньский, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится рассмотрение запроса Грузии об экстрадиции Саакашвили.