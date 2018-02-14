Экс-премьеры Таиланда брат и сестра Чинават выступят в Гонконге

БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. Находящиеся в эмиграции бывшие премьеры Таиланда — брат и сестра Таксин и Йинглак Чинават, приговоренные на родине к двум и пяти годам тюрьмы соответственно, готовятся провести пресс-конференцию в Гонконге, которая станет первым публичным выступлением Йинглак Чинават с момента ее бегства из Таиланда в августе прошлого года, сообщает в среду интернет-версия газеты Nation.

Издание сообщает, что в среду утром брат и сестра Чинават, правительства которых были свергнуты военными переворотами в 2006 и 2014 годах, вылетели из Токио, где находились с 12 февраля, в Гонконг, чтобы провести там пресс-конференцию с целью мобилизации международной поддержки против действующего военного правительства Таиланда.

Таксин Чинават, отставной подполковник полиции, основатель и владелец крупнейшей в Юго-Восточной Азии телекоммуникационной империи, был избран премьер-министром Таиланда в 2001 году и получил широкую поддержку населения за деятельность по преодолению последствий экономического кризиса 1997 года. С 2001 года все демократические всеобщие выборы, проводившиеся в Таиланде, выигрывали политические партии, созданные Чинаватом.

Кабинет Таксина Чинавата был свергнут военными в 2006 году, после чего Чинават выехал в эмиграцию, продолжив руководить своими сторонниками из-за границы. Последовавший многолетний конфликт между его сторонниками и противниками неоднократно приводил к столкновениям сторон на улицах Бангкока и к кровопролитию.

В мае 2014 года военные вновь свергли про-Чинаватовское правительство его младшей сестры Йинглак, проведя переворот под лозунгами национального примирения после длительного внутриполитического конфликта в стране. Йинглак Чинават была обвинена в преступной халатности при исполнении правительственной дотационной программы рисового залога, в результате которой государственный бюджет понес огромные убытки.

Йинглак Чинават бежала из страны в конце августа прошлого года, за несколько дней до объявления приговора. Оглашение приговора перенесли, и месяц спустя бывший премьер, уже находившаяся за границей, была заочно приговорена к пяти годам лишения свободы.

Политический клан Чинават все еще пользуется широкой поддержкой в Таиланде, прежде всего, среди малоимущих слоев населения, фермеров северных и северо-восточных провинций и городской бедноты.