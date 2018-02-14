"Поотрубать бандюганам руки": Лукашенко объявил войну домашнему насилию

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил Генеральной прокуратуре республики задачу разобраться со сложившейся в стране ситуацией с домашним насилием, сообщает Sputnik Беларусь.

Глава государства провел совещание по вопросам внутренней и внешней безопасности, на котором был рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе о криминогенной ситуации в республике. Лукашенко отдельно коснулся темы детей и того, что они нередко становятся жертвами насилия в семье.

"Не можем допустить, чтобы какой-то бандюган издевался над детьми в семье, над женщиной, не можем. Этому должен, Александр Владимирович, положен конец", – сказал Лукашенко, обращаясь к генеральному прокурору Белоруссии Александру Конюку.

Президент заявил, что Генеральная прокуратура для решения этой проблемы должна использовать любые меры.

"Делайте, что хотите там. Повыворачивайте им руки и поотрубайте руки. Это же не дело, что дети боятся домой идти, потому что там завелся боров, который терроризирует семью", – сказал белорусский лидер.

По данным Sputnik, в республике действуют почти полторы сотни центров для поддержки жертв насилия. За пять с половиной лет туда поступило более 10,5 тысяч звонков: 94% от женщин, 6% — от мужчин.

В октябре 2016 года Совет министров Белоруссии одобрил проект "Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь", основная задача которого — совершенствование законодательства по предупреждению насилия в семье. Его реализацией занимается МВД.

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