"Поотрубать бандюганам руки": Лукашенко объявил войну домашнему насилию

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил Генеральной прокуратуре республики задачу разобраться со сложившейся в стране ситуацией с домашним насилием, сообщает Sputnik Беларусь.
"Не можем допустить, чтобы какой-то бандюган издевался над детьми в семье, над женщиной, не можем. Этому должен, Александр Владимирович, положен конец", – сказал Лукашенко, обращаясь к генеральному прокурору Белоруссии Александру Конюку.
Президент заявил, что Генеральная прокуратура для решения этой проблемы должна использовать любые меры.
По данным Sputnik, в республике действуют почти полторы сотни центров для поддержки жертв насилия. За пять с половиной лет туда поступило более 10,5 тысяч звонков: 94% от женщин, 6% — от мужчин.
В октябре 2016 года Совет министров Белоруссии одобрил проект "Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь", основная задача которого — совершенствование законодательства по предупреждению насилия в семье. Его реализацией занимается МВД.
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