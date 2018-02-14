Журналистам украинских "Вестей" заблокировали вход в Facebоok

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Журналистам украинского медиахолдинга "Вести" заблокировали вход на его страницу в Facebоok, на сайт осуществляются мощные кибератаки, заявила в среду главный редактор "Вестей" Оксана Омельченко.

На прошлой неделе редакция "Вестей" заявила об обыске в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускали на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения редакции "Вестей". Позже издание сообщало о пожаре в редакции, а Госслужба по ЧС Киева — о применении неизвестного газа. Офис редакции заблокирован, "Вести" работают посредством удаленного доступа.

"Вчера (во вторник — ред.) мы поняли, что нас заблокировали, что заблокирован главный вход на нашу Facebоok-страницу, поэтому мы распространили заявление о том, чтобы не вестись на провокации, которые могут быть распространены с нашей Facebook-страницы", — сказала Омельченко на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что журналисты продолжают работать удаленно. "Мы даже не допускаем мысли о том, что газета "Вести" может прекратить свой выход, либо чтобы мы сократили тираж или полосы. Все будет, как и было. Сайт продолжает работать в прежнем режиме",- отметила Омельченко.

Кроме того, по данным руководства "Вестей", регулярно осуществляются мощные кибератаки на сайт. Руководство также отмечает, что обращалось с просьбой отреагировать на ситуацию с медиахолдингом к президенту Украины, премьеру, спикеру Рады и главе МВД, однако реакции от них не последовало.

Омельченко сообщила, что за пять лет работы на Украине "Вести" пять раз подвергались нападениям.

Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко выражал надежду, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.