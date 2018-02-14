Киев обяжут выплатить компенсацию за захват офиса "Вестей", считает адвокат

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Европейские власти дадут оценку захвату неизвестными офиса украинского медиахолдинга "Вести", Киев будет обязан выплатить компенсацию владельцам и арендаторам офиса, заявил адвокат "Вестей" Александр Дульский.
"Я хочу заверить каждого, кто принимал участие в этом произволе, что действия его руководства будут надлежащим образом оценены европейскими институциями, Украина будет обязана выплатить сатисфакцию владельцам и пользователям этих помещений", — сказал Дульский во время пресс-конференции в среду.
Он заявил, что "произошло противоправное прекращение деятельности журналистов".
Он отметил, что сотрудники украинского агентства по управлению активами, а также военной прокуратуры 8 февраля 2018 года во время захвата офиса медиахолдинга "Вести" действовали незаконно. По его словам, в августе прошлого года суд в Киеве отменил арест 32-го этажа, где находится офис медиахолдинга, и "Вести" имеют полное право им пользоваться.
Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее выражал надежду, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.