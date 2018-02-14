Киев обяжут выплатить компенсацию за захват офиса "Вестей", считает адвокат

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Европейские власти дадут оценку захвату неизвестными офиса украинского медиахолдинга "Вести", Киев будет обязан выплатить компенсацию владельцам и арендаторам офиса, заявил адвокат "Вестей" Александр Дульский.

На прошлой неделе редакция "Вестей" заявила об обыске в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускали на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения редакции "Вестей". Позже издание сообщало о пожаре в редакции, а Госслужба по ЧС Киева — о применении неизвестного газа. Офис редакции заблокирован, сотрудники работают с помощью удаленного доступа.

"Я хочу заверить каждого, кто принимал участие в этом произволе, что действия его руководства будут надлежащим образом оценены европейскими институциями, Украина будет обязана выплатить сатисфакцию владельцам и пользователям этих помещений", — сказал Дульский во время пресс-конференции в среду.

Он заявил, что "произошло противоправное прекращение деятельности журналистов".

По его словам, во время захвата офиса сломали технику, в том числе сервера и компьютеры, забрали личные вещи журналистов, а также материалы расследований, в том числе в отношении высокопоставленных чиновников, которые готовились к публикации. При этом адвокат подчеркнул, что все разрешения на журналистскую деятельность у "Вестей" есть.

Он отметил, что сотрудники украинского агентства по управлению активами, а также военной прокуратуры 8 февраля 2018 года во время захвата офиса медиахолдинга "Вести" действовали незаконно. По его словам, в августе прошлого года суд в Киеве отменил арест 32-го этажа, где находится офис медиахолдинга, и "Вести" имеют полное право им пользоваться.

Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее выражал надежду, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.