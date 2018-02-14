Киевский суд получил от Саакашвили иск с требованием отменить выдворение

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Окружной административный суд Киева получил от экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили иск, в котором политик требует признать действия украинских властей о его выдворении незаконными и отменить это решение, сообщила в среду пресс-служба суда.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Михаила Саакашвили. Ответчиками указаны — государственная миграционная служба, администрация государственной пограничной службы и министерство внутренних дел. Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных подразделений… по выполнению решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что истец также просит суд обязать соответствующее структурное подразделение государственной миграционной службы отменить данное решение.

"Сейчас рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу", — сообщили в пресс-службе.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.