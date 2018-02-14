Полиция ЮАР арестовала трех человек в резиденции семьи Гупта

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Полиция ЮАР арестовала трех человек в ходе операции в Йоханнесбурге в резиденции семьи южноафриканских бизнесменов Гупта, подозреваемых в злоупотреблении своими отношениями с президентом ЮАР Джейкобом Зумой, сообщил телеканал News 24 со ссылкой на спецподразделение полиции "Ястребы".
По данным телеканала, среди задержанных находится один из членов семейства Гупта. Ожидается, что по меньшей мере один из братьев Гупта предстанет перед судом в Блумфонтейне позднее сегодня.
Общественные активисты обвиняют Зуму в коррупционных связях с семьей Гупта, которая могла вмешиваться в управление ЮАР. Сам Зума и семья бизнесменов эти обвинения отвергают.
Ранее исполнительный комитет партии "Африканский национальный конгресс" (ANC) принял решение отозвать президента Зуму с должности. В партии ожидают, что Зума даст свой ответ в среду.
В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг траты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.
Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.