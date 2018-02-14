Полиция ЮАР арестовала трех человек в резиденции семьи Гупта

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Полиция ЮАР арестовала трех человек в ходе операции в Йоханнесбурге в резиденции семьи южноафриканских бизнесменов Гупта, подозреваемых в злоупотреблении своими отношениями с президентом ЮАР Джейкобом Зумой, сообщил телеканал News 24 со ссылкой на спецподразделение полиции "Ястребы".

Ранее сообщалось, что полиция проводит операцию в элитном районе, где проживает семейство Гупта.

По данным телеканала, среди задержанных находится один из членов семейства Гупта. Ожидается, что по меньшей мере один из братьев Гупта предстанет перед судом в Блумфонтейне позднее сегодня.

Общественные активисты обвиняют Зуму в коррупционных связях с семьей Гупта, которая могла вмешиваться в управление ЮАР. Сам Зума и семья бизнесменов эти обвинения отвергают.

Ранее исполнительный комитет партии "Африканский национальный конгресс" (ANC) принял решение отозвать президента Зуму с должности. В партии ожидают, что Зума даст свой ответ в среду.

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг траты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.