МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Заявления в США о вмешательстве России в их внутренние дела похожи на одержимость, в Кремле сожалеют о том, что в Америке упорно отказываются слышать слова о невмешательстве Москвы во внутренние дела Вашингтона, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео, директор агентства национальной безопасности Майк Роджерс и директор национальной разведки США Дэниэл Коутс выступали на слушаниях в комитете по разведке сенате. Руководителям был задан вопрос, видели ли они попытки России повлиять на предстоящие выборы, все трое ответили утвердительно.

"Я не вижу смысла это комментировать. Дело в том, что это похоже, при всем уважении к авторам таких заявлений, похоже на одержимость. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела. Мы весьма негативно относимся, когда пытаются вмешиваться в наши внутренние дела, и не делаем этого сами. Мы неоднократно об этом говорили и мы очень сожалеем, что наши слова упорно отказываются слышать в Соединенных Штатах Америки", — сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать данные заявления.

В США в ноябре 2018 года пройдут промежуточные выборы. Будет избран новый состав палаты представителей конгресса и треть сената, а также ряд губернаторов и местных законодательных собраний.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих такое вмешательство, нет. Президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.