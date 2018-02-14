Демократы не будут менять текст записки о "российском деле" ради публикации

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ведущий демократ в комитете палаты представителей конгресса США по разведке Адам Шифф заявил, что демократы не намерены вносить изменения в текст записки о "российском расследовании", пишет газета Hill.

В пятницу адвокат президента США Дональда Трампа направил письмо в комитет по разведке, в котором заявил, что президент не может опубликовать записку демократического меньшинства в связи с содержащимися в ней секретными данными и потенциальной угрозой национальной безопасности США от их раскрытия. Решение президента, как пояснил его юрист, основано на рекомендации министерства юстиции, которое ознакомилось с запиской.

"Мы не собираемся вносить какие-либо изменения в нее (записку). Единственный вопрос состоит в том, какие сокращения будут сделаны. И, конечно, мы бы хотели сделать их минимальными", — заявил Шифф журналистам, отметив, что, по его словам, в интересах Белого дома "сократить все, что не содержит положительных отзывов" об администрации.

Ранее республиканцы в конгрессе распространили меморандум о так называемом "российском расследовании", в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечалось, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Президент Трамп обнародовал документ, несмотря на то, что ФБР выступило против публикации.

В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственную записку. Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер назвал это "вопросом основополагающей справедливости", так как американский народ должен иметь возможность узнать точку зрения другой стороны в дискуссии, чтобы сделать свои собственные выводы.

Трамп обещал опубликовать записку демократов, но не стал делать этого.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.