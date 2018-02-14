Словацкие депутаты выразили несогласие с отстранением россиян от Олимпиады

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Группа депутатов словацкого парламента направила письмо в МОК, в котором выразила несогласие с решением комитета о недопущении российских спортсменов к олимпийским играм в Пхенчхане, сообщил на заседании Совфеда в среду сенатор Вячеслав Тимченко.

"В контексте решения спортивного арбитражного суда парламентарии назвали решение МОК абсолютно недостоверным и целенаправленным", — подчеркнул он.

Особенно беспокоит словацких коллег решение спортивных чиновников в отношении паралимпийцев, сказал Тимченко.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила международному комитету направить слова благодарности депутатам Словацкой республики за их позицию в отношении российских спортсменов.