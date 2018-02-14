Ким Чен Ын в честь дня рождения отца повысил в званиях армейских командиров

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю дня рождения своего отца — бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира повысил в воинских званиях командиров народной армии, говорится в пресс-релизе посольства КНДР в РФ, поступившем в РИА Новости.

"Согласно приказу, Ан Мен Ген назначен генерал-лейтенантом сухопутных войск, Ким Ен Сен – контр-адмиралом ВМС, Ким Мен Бок, Чжон Хек Чжу, Сон Чжон Рок, Ли Чжен Мук – генерал-майорами стратегических войск, 22 человека, в том числе Ким Дон Гил и Ким Чхор Ун – генерал-майорами сухопутных войск", — сообщили в северокорейском диппредставительстве.

Как говорится в пресс-релизе, Ким Чен Ын "выразил уверенность в том, что командный состав КНА (Корейской народной армии — ред.), крепко сплотившись единой идеей и волей вокруг ЦК партии, выполнит святую миссию и долг перед эпохой и революцией в борьбе за приближение окончательной победы в противоборстве с империализмом и США и в деле чучхейской революции".

Согласно северокорейской историографии, руководитель КНДР в 1994-2011 годах Ким Чен Ир родился 16 февраля 1942 года в партизанском лагере на горе Пэктусан в уезде Самджиен на севере Кореи. По неофициальным источникам, он родился 16 февраля 1941 года в селе Вятском Хабаровского края, где располагалась 88-я отдельная бригада советской армии, батальоном которой командовал его отец — будущий президент КНДР Ким Ир Сен.

Ким Чен Ир скончался 17 декабря 2011 года. В феврале 2012 года власти КНДР посмертно присвоили Ким Чен Иру воинское звание генералиссимуса, а в апреле того же года он посмертно был избран вечным Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи (ТПК), а также вечным председателем Государственного комитета обороны (ГКО) — правительства страны.