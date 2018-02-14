Правящий лагерь вступился за Нетаньяху, которого могут обвинить в коррупции

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 фев — РИА Новости. Соратники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по правительству, коалиции и правящей партии выступили в его защиту после того, как полиция рекомендовала предъявить ему обвинения в коррупции по итогам расследования двух уголовных дел.

Реакция правящего лагеря, где напоминают о презумпции невиновности и отсутствии у полицейских рекомендаций юридической силы, показывают, что по крайней мере на нынешнем этапе Нетаньяху сохраняет поддержку политического большинства и не имеет проблем с тем, чтобы продолжить руководить страной.

"Мне жаль разочаровывать всех ненавистников главы правительства, которые отчаялись отстранить его от власти с помощью выборов и возлагают все свои надежды на вакханалию СМИ, которую мы сейчас наблюдаем. У меня нет сомнений в том, что "Ликуд" и коалиция будут тверды в неприятии таких попыток, и Биньямин Нетаньяху продолжит руководить Государством Израиль еще многие годы", — сказано в заявлении министра экологии и по делам Иерусалима, функционера правящей партии "Ликуд" Зеева Элькина.

Так же на рекомендации полиции отреагировал его однопартиец, министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

"Я выражаю поддержку главе правительства. Следует позволить премьер-министру Биньямину Нетаньяху продолжать управлять страной и вести важные государственные дела как в сфере безопасности, так и других областях, и подождать решения юридического советника правительства", — сказал он.

Материалы обоих расследований вместе с обнародованной рекомендацией полиция передает юридическому советнику правительства и генеральному прокурору Авихаю Мандельблиту, которому предстоит решить, предстанет ли Нетаньяху перед судом. Вопрос, является ли предъявление главе кабинета официальных обвинений достаточным основанием для его отставки, не имеет однозначного ответа в израильской юридической и политической практике, хотя на этой стадии министры и парламентарии обычно складывают полномочия.

Так называемое "дело 1000" касалось подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь шла о попытках премьер-министра договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Полиция утверждает, что в обоих случаях ей удалось собрать достаточную доказательную базу для предъявления Нетаньяху обвинений во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Сам премьер-министр выступил накануне с телеобращением к нации, в котором вновь заявил о своей невиновности и выразил уверенность в том, что расследования против него завершатся ничем. Он пообещал продолжить руководить страной и принять участие в следующих выборах, которые должны состояться не позднее 2019 года.

Ни одна из партий-соратниц "Ликуда" пока не объявляла об отказе в доверии Нетаньяху и выходе из правящей коалиции в связи с полицейскими рекомендациями.

Призывы к отставке звучат только из стана оппозиции.

"Даже если закон не обязывает главу правительства подать в отставку, в правовом государстве человек, против которого выдвинуты такие тяжелые обвинения, большую часть которых он даже не отрицает, не может продолжать руководить страной и нести ответственность за безопасность и благополучие граждан", — заявил лидер оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид.

"Нет никакой возможности правильно управлять государством в то время, как против вас выдвинуты такие подозрения", — цитирует его партийная пресс-служба.