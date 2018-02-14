Американский дипломат погиб в Мексике при восхождении на вулкан

МЕХИКО, 14 фев — РИА Новости. Один из сотрудников американской дипломатической миссии в Мексике погиб при восхождении на вулкан Орисаба, сообщает во вторник портал Sin Embargo со ссылкой на посольство США.

Всего на Орисабу отправились двое американцев. Одного из них удалось спасти службе гражданской обороны штата Пуэбла, однако второй гражданин США погиб. К спасательной операции были привлечены вертолеты.

Посольство подтвердило данную информацию, однако не назвало имени и должности погибшего.

Вулкан Орисаба считается самой высокой вершиной Мексики. Его правильный конус поднимается над плоскогорьем на три километра, а общая высота Орисабы над уровнем моря составляет более 5,6 километра.