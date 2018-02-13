"Группа Лимы" начала рассмотрение ситуации в Венесуэле

МЕХИКО, 13 фев – РИА Новости. Министры иностранных дел "Группы Лимы" во вторник начали встречу в столице Перу для рассмотрения ситуации в Венесуэле, сообщает портал Nacional.

Участники встречи обсудят, какие меры могут быть приняты в отношении Каракаса в связи с переносом выборов президента на 22 апреля. Ранее "Группа Лимы" заявляла, что эти выборы не будут справедливыми, свободными, прозрачными и демократическими.

При этом экс-генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, находящаяся в изгнании, уже предоставила главам МИД имеющиеся у нее свидетельства о преступлениях против человечности в Венесуэле и попросила начать формальное расследование.

"Группа Лимы" объединяет 12 стран Северной и Южной Америки, которые в августе 2017 года сформировали данное объединение, выступающее против нарушения демократического порядка в Венесуэле.