Киевский суд продлил арест двум фигурантам дела об убийстве Вороненкова

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Суд в Киеве продлил на два месяца арест двум фигурантам дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщила во вторник пресс-служба киевской прокуратуры.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства Вороненкова. По версии следствия, заказчиком убийства является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины.

По данным следствия, убийство совершил украинец Павел Паршов "по предварительному сговору с гражданами Украины Юрием Василенко, Александром Лосем, Ярославом Левинцом и Ярославом Тарасенко". Паршов был убит охранником Вороненкова при попытке покинуть место преступления. Однако украинским правоохранителям удалось задержать Лося и Тарасенко, сейчас они находятся под арестом. Левинец и Василенко объявлены в розыск.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Голосеевский районный суд столицы продолжил безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей двум соисполнителям убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. По решению суда срок содержания под стражей продлен еще на 60 суток", — говорится в сообщении.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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